Россиян удивил дизайн новогодних украшений столичной улицы

Жительница Москвы и участница группы Facebook «Airport/Sokol Da Neighborhood» выложила фото одной из улиц района с новогодними украшениями, выразив свое удивление. Праздничный дизайн оценили не все россияне.

Многие в комментариях высказали свое негодование, назвав временные скульптуры «китчем и парадом МРТ-установок». «Медведь же светиться должен, наверно, его еще не включили, поэтому такой унылый», — написал один из подписчиков паблика. Кто-то заметил, что данную декорацию каждый год переносят из одного столичного района в другой.

Те, кому понравились украшения, призвали других жителей относиться проще к таким вещам. «Брюзжание и недовольство говорит о возрасте! Радуйтесь, как дети. И не вносите негатив», — посоветовал один из юзеров.

Ранее россияне пожаловались на портящих новогоднее украшение Москвы хулиганов.