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Россиян удивил дизайн новогодних украшений столичной улицы

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Россиян удивил дизайн новогодних украшений столичной улицы
Фото: страница «Airport/Sokol Da Neighborhood» в Facebook

Жительница Москвы и участница группы Facebook «Airport/Sokol Da Neighborhood» выложила фото одной из улиц района с новогодними украшениями, выразив свое удивление. Праздничный дизайн оценили не все россияне.

Многие в комментариях высказали свое негодование, назвав временные скульптуры «китчем и парадом МРТ-установок». «Медведь же светиться должен, наверно, его еще не включили, поэтому такой унылый», — написал один из подписчиков паблика. Кто-то заметил, что данную декорацию каждый год переносят из одного столичного района в другой.

Те, кому понравились украшения, призвали других жителей относиться проще к таким вещам. «Брюзжание и недовольство говорит о возрасте! Радуйтесь, как дети. И не вносите негатив», — посоветовал один из юзеров.

Ранее россияне пожаловались на портящих новогоднее украшение Москвы хулиганов.

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