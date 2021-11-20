Москвичка предложила создать районную группу знакомств и нашла отклик в сети

Москвичка написала в группу Facebook «Теплый Стан» предложение о создании районной группы знакомств по интересам и нашла отклик у соседей.

«Подскажите, а есть ли у нас районная группа знакомств? По интересам чтоб и вообще? Если серьезно, возможен ли такой формат в Facebook?» — написала автор поста.

В комментариях жители поддержали женщину и сообщили, что тоже выступают за создание таких групп. Особенно идея понравилась молодым мамам.

Однако, другие участники сообщества рассказали, что такие страницы в сети уже существуют и поделились ссылками на группы и чаты в Facebook и WhatsApp.

Ранее показатели одного из крупных сайтов знакомств начали стремительно увеличиваться после объявления нерабочих дней.