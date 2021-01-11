Москвичка пригласила в гости знакомого и лишилась двух миллионов рублей

Жительница Москвы обратилась в полицию после того, как обнаружила, что побывавший у нее в гостях знакомый вынес из ее квартиры деньги и украшения. В общей сложности женщина лишилась более двух миллионов рублей, сообщает портал «МВД Медиа».

57-летняя потерпевшая познакомилась с мужчиной в одном из кафе на улице Шаболовка и продолжила переписываться с ним в соцсетях. Через некоторое время москвичка пригласила его к себе домой.

«После распития спиртных напитков хозяйка квартиры уснула, а проснувшись, обнаружила пропажу денежных средств и ювелирных украшений», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она уточнила, что материальный ущерб превысил два миллиона рублей.

Сотрудники ведомства выследили и задержали подозреваемого на Смоленской площади. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего выясняются, возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ.

Ранее на сайте мэра и правительства столицы жителей города предупредили о грядущих сибирских морозах. Сообщалось, что температура воздуха в городе на текущей неделе опустится до минус 22 градусов Цельсия.

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