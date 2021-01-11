В Москву придут сибирские морозы: температура воздуха в городе на текущей неделе опустится до минус 22 градусов Цельсия. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Так, похолодание будет ощущаться уже во вторник, 12 января. Столбики термометров опустятся до минус 12-14 градусов, местами пройдет слабый снег. В среду станет еще холоднее — минус 18 градусов. Скорость ветра увеличится до 10 метров в секунду.

В четверг ожидается 15-17 градусов ниже нуля, ночью температура воздуха опустится до минус 22 градусов. 15 и 16 января температура будет колебаться от минус 13 до минус 18 градусов. Также пройдет небольшой снег.

Ранее в январе стало известно, что из-за приближающихся морозов в московских квартирах станет теплее: городские службы столицы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления.

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