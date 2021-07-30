Москвичка раскрыла подробности обучения цыганских детей

«Мы с моим другом Тимуром сказали, что, конечно, приедем. На следующей неделе я собрала какие-то книжки, испекла пирог, мы сели в электричку и поехали. Приехали — а там прям табор», — рассказала девушка.

Пригласившие ее цыгане живут в поселке на 30-40 домов. Их семья — одна из самых больших и самых бедных. Из почти 20 детей почти никто не ходил в школу. В 12, 13 и 14 лет девочки и мальчики не умели читать. Дина начала по выходным заниматься с ними у них дома.

Также ей удалось помочь Соне записать детей в школу, но позже выяснилось, что их отправили не в общие, а в цыганские классы — они учатся во вторую смену и только по полтора часа. Ученики в них разного возраста и уровня. Дина начала наблюдать за ними, чуть позже ей предложили взять один из таких классов на себя.

«В общем, приехала, поговорила с директором. Поговорила так, что спустя десять минут уже вела свой первый урок», — рассказала Дина.

Сейчас девушка разрабатывает проект курса повышения квалификации для учителей, которые работают в подобных классах. Обучение направлено на знакомство с культурой и бытом цыган, которые необходимо учитывать в работе, психологию и нейропсихологию.

Ранее представитель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган объяснил, почему их стало меньше на улицах города. По его словам, они разъехались из-за коронавируса.

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