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Москвичка раскрыла способ избежать оплаты счетов за электричество

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Москвичка раскрыла способ избежать оплаты счетов за электричество
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Москвичка Анастасия Хлебникова, хозяйка маленькой квартиры в трехэтажном доме на Тайнинской улице, раскрыла способ избежать оплаты счетов за электричество. Своей историей она поделилась с «Мослентой».

По словам девушки, дом был построен в 1960 году по индивидуальному проекту. «Как только переехала, обнаружила, что не приходят платежки за свет», — вспомнила Хлебникова. Она добавила, что этого дома для Мосэнергосбыта просто не существовало. Оказалось, что по рассказам соседей, накладка произошла из-за военной части: дом раньше принадлежал их котельной, а когда часть расформировали, трехэтажка «потерялась».

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