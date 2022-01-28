Москвичка рассказала о своем страхе перед газовой колонкой

Москвичка Анастасия Хлебникова, хозяйка маленькой квартиры в ветхом трехэтажном доме на Тайницкой улице, рассказала «Мосленте» о своем страхе перед газовой колонкой.

По ее словам, вскоре дом, в котором она живет, покинут все постояльцы, так как они получили квартиры в новых домах, построенных по программе реновации. Женщина поделилась переживаниями и пояснила, что она всегда очень боялась газовой колонки, которая обеспечивает ее жилище горячей водой. Даже несмотря на то, что Анастасия поменяла старую колонку на новую, ее все равно не покидало беспокойство и она всегда старалась следить за состоянием прибора.

«Как-то вечером учуяла запах газа. Разбудила мужа — он у меня человек мнительный. Мы все обнюхали и вызвали МЧС. Поднялся кипиш, приехали пожарные, газовщики, спасатели — все осмотрели и нашли маленькую утечку. Мы тогда перенервничали», — рассказала она.

Ранее жительница района Южное Тушино нашла способ увеличить площадь своей квартиры. Она сделала незаконную перепланировку помещения, присоединив часть подъезда.