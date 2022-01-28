Сегодня в 00:28
1 мин.

Москвичка рассказала о своем страхе перед газовой колонкой

Новости /
Москвичка рассказала о своем страхе перед газовой колонкой
Фото: Наталья Феоктистова

Москвичка Анастасия Хлебникова, хозяйка маленькой квартиры в ветхом трехэтажном доме на Тайницкой улице, рассказала «Мосленте» о своем страхе перед газовой колонкой.

По ее словам, вскоре дом, в котором она живет, покинут все постояльцы, так как они получили квартиры в новых домах, построенных по программе реновации. Женщина поделилась переживаниями и пояснила, что она всегда очень боялась газовой колонки, которая обеспечивает ее жилище горячей водой. Даже несмотря на то, что Анастасия поменяла старую колонку на новую, ее все равно не покидало беспокойство и она всегда старалась следить за состоянием прибора.

«Как-то вечером учуяла запах газа. Разбудила мужа — он у меня человек мнительный. Мы все обнюхали и вызвали МЧС. Поднялся кипиш, приехали пожарные, газовщики, спасатели — все осмотрели и нашли маленькую утечку. Мы тогда перенервничали», — рассказала она.

Ранее жительница района Южное Тушино нашла способ увеличить площадь своей квартиры. Она сделала незаконную перепланировку помещения, присоединив часть подъезда.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.