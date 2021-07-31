Москвичка раскрыла тайну молочного коктейля «по-советски»

По мнению москвички, весь секрет — в технике. «Там стоял серый металлический трехрогий миксер с никелированными стаканами, который ревел как турбина», — написала она.

Коктейль делали на глазах у покупателей. В большой никелированный стакан заливалось молоко, туда же бросали пару шариков мороженого и наливали из мерного стаканчика немного сиропа (обычно он был яблочным или грушевым). Автор поста помнит, что ожидание того, пока ревущий миксер взобьет коктейль, в детстве казалось мучительным.

«А потом СССР кончился. И кончились молочные коктейли. Миксеры без стаканов еще долго сиротливо торчали в магазинах. Потом пропали», — рассказала москвичка.

Подписчики вспомнили, что сами не пили этот коктейль уже давно. «Вкус до сих пор помню. После школы всегда заходили в универсам пить молочный коктейль. А рядом с универсамом бабушки продавали разноцветные леденцы на палочке (петушки, рыбки, белочки). Это был ритуал после школы — леденец купить, коктейль выпить»; «Этот ледяной коктейль я пил очень медленно (было слабое горло), и под конец эта вкуснятина становилась простым молоком с сиропом»; «Мой муж все время вспоминает молочные коктейли из детства...» — написали пользователи сети.

Ранее москвичи вспоминали любимые блюда советской кухни, изучая меню кафе в Парке Горького, актуальное для середины 70-х годов прошлого века.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!