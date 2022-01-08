Москвичка рассекретила недобросовестных охранников

Жительница Москвы на своей странице в Facebook разоблачила недобросовестных охранников столичных заведений.

По ее словам, многие из них верили ей на слово, когда спрашивали о наличии QR-кода о вакцинации от COVID-19. Это происходило при входе в библиотеки, театры и бары города. «Везде на входе сурово вопрошают: "У вас QR-код есть?". "Да", — отвечаю. Лучезарно улыбаюсь. Честно смотрю в глаза. Вопрошающий теплеет лицом, кивает, говорит: "Это прекрасно, я так и предполагал", и отходит в сторону, пропуская меня внутрь», — написала она, добавив, что ей ни разу так и не пришлось его предъявить. Подписчики женщины предположили, что у нее очень честное лицо, в связи с чем охранники доверяют ей.

Ранее переболевшим COVID-19 москвичам продлили сроки действия QR-кодов. Стало известно, что уже выданные переболевшим москвичам документы будут пролонгированы на полгода в последний день их действия.