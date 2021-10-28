Москвичка рассказала о гостеприимном таксисте из Дагестана

Москвичка рассказала на своей странице в Facebook историю, которая случилась с ее родственником, приехавшим в столицу, — мужчину бесплатно подвез таксист из Дагестана.

Автор поста вызвала гостю такси. Родственник сел в машину и поздоровался с водителем мусульманским приветствием «Салам алейкум». Таксист обрадовался, позднее между мужчинами завязался разговор. Выяснилось, что они окончили один вуз и у них много общих знакомых.

После этого, по словам автора топика, таксист заявил: «Отменяй заказ. Так отвезу». Однако родственник отказался от бесплатного проезда. В результате, когда машина прибыла в точку назначения, гостеприимный водитель настоял на своем и вернул пассажиру наличными всю сумму заказа.

Пользователи сети положительно оценили поступок таксиста и выразили свои мысли по поводу ситуации в комментариях. «Красавчик!», «Красота. Сразу вспомнил "Мимино"», — писали они.

Ранее один из дагестанцев раздал розы пассажиркам московского метро.