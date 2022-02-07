Москвичка рассказала о схеме мошенничества с электрикой

Москвичка столкнулась с мошенничеством и описала схему аферистов в Facebook-группе «Гагаринский район». В комментариях пользователи сети рассказали о похожих случаях из личного опыта.

«Дома закоротило проводку. Пропал свет в коридоре, ванной, комнате и части кухни. Вызвала электрика. По телефону девушка мило сказала, что диагностика стоит 690 рублей, а далее скажут, сколько будут стоить работы», — поделилась рассказчица. Пришедший к ней мастер снял все розетки и счетчик, обесточил всю квартиру, после чего сообщил, что проводка в ее доме очень плохая, придется менять и для этого штробить стены. Мужчина уточнил, что заказчице нужно заплатить за диагностику 6900 рублей, 18 тысяч рублей — за первую часть работы и столько же за вторую часть.

«Когда я спросила, почему диагностика вдруг стала стоить 6900 рублей вместо 690, он заявил, что я плохо расслышала, что 690 рублей — это лишь стоимость его приезда», — продолжила автор поста. В итоге женщина заплатила ему 690 рублей и отпустила, оставшись без света и с отключенными розетками.

Через некоторое время ей позвонили из фирмы, через которую она вызывала электрика, и начали угрожать. Сотрудник компании обозвал мошенницей и попытался выведать, где она работает. «Но я хороший переговорщик и подобные вещи со мной не прокатывают, так что после препираний он бросил трубку», — отметила рассказчица. Она добавила, что лишь после этого решила почитать отзывы о фирме и узнала, что ее работники обманывали людей и на более крупные суммы.

Подписчики интернет-сообщества признались, что тоже сталкивались с подобным. «По этой мошеннической схеме сейчас работают многие "сервисные" компании. Мне так засор на 24 тысячи рублей напрочищали. А по телефону сказали, что услуга стоит 3900 рублей», «А с нас 18 тысяч рублей за замену личинки в замке хотел мастер содрать», — написали они.

«У меня такая история была с ремонтом холодильника. Приехал конкретный мошенник, обманул маму. Но я вызвала господина повторно, он приехал, пытался рассказать мне про деталь, которую надо забрать в ремонт. Я включила запись видео и сказала, что если сейчас он не вернет деньги, я вызываю полицию. Вернул», — поделилась участница дискуссии.

Еще один юзер подчеркнул, что лучше научиться все делать самому, чем позволять наживаться на своих проблемах нечестным людям.

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