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Москвичка рассказала о смерти уток при загадочных обстоятельствах

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Москвичка рассказала о смерти уток при загадочных обстоятельствах
Фото: Настя Зельвянская / группа «МАРФИНО СЕГОДНЯ» в Facebook

Москвичка в группе Facebook «Марфино Сегодня» рассказала о смерти уток и рыбы при загадочных обстоятельствах на прудах ВДНХ.

Автор топика предположила, что животные могли погибнуть от нехватки воздуха в воде. Однако в комментариях отметили, что на прудах ВДНХ и в Ботаническом саду наблюдается странный запах. «Вероятно что-то в Каменку сбрасывается», — написали пользователи.

Другие участники сообщества допустили возможность того, что кто-то специально отравил птиц, а также призвали правоохранителей, управу ВДНХ и департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы разобраться в этом инциденте. «Разбирайтесь в истории, пожалуйста! Это ведь и для четвероногих может быть так же опасно. Кто знает, где ещё эта отравленная рыба может быть», — заключили москвичи.

Ранее сообщалось о том, что москвичка едва не погибла в Новый год из-за рыбы.

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