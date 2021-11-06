Москвичка разозлилась из-за толпы детей в метро

В группе Facebook «СВАО: Медведково, Бабушкинская, Свиблово, Ботанический сад, ВДНХ и рядом» россиянка пожаловалась на толпы детей в метро в период пандемии, но не получила поддержки.

Автор поста заметила, что в метро стало ездить много детей с сопровождающими взрослыми. «Второй день в метро встречаю организованные толпы детей. Как положено, с двумя сопровождающими. И вот я думаю: а какого? Вместо маршрута: дом-школа, их тащат в метро. Их везут в музей или театр. Что они поймают в метро и привезут домой? На фоне появления штамма, которым болеют и дети», — написала москвичка.

В комментариях пользовали не поддержали женщину. Юзеры отметили, что жизнь продолжается, и ничего запрещенного в появлении детей в метро, пусть даже группами нет. «Вы же в метро едете, не боитесь всей той заразы, которая есть в общественном транспорте. Вот и дети едут. Не надо никого ограничивать определенными маршрутами передвижения», — заявили пользователи сети

Также некоторые горожане напомнили москвичке, что если бы «ответственные взрослые делали вовремя себе прививки, не боясь того, что видите ли это медицинский эксперимент», то не пришлось бы ограничивать права детей на свободу передвижения.

При этом, по информации, озвученной главой Минздрава России Михаилом Мурашко, число детей, заразившихся коронавирусом, в нашей стране приблизилось к 60 тысячам. Это 15 процентов от общего количество заболевших COVID-19.

Ранее стало известно, что антикороновирусные ограничения, включая запрет на проведение массовых мероприятий, сохранятся в школах до 2024 года.