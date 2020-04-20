Москвичка сдала сына полиции за нарушение самоизоляции

В московском районе Марьино женщина сдала своего 36-летнего сына полицейским. Она позвонила в отделение и рассказала, что он заражен коронавирусом и при этом вышел на улицу. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Немного позже выяснилось, что у задержанного за два дня до инцидента подтвердили коронавирусную инфекцию. Однако врачи отправили его лечиться в изоляции в собственной квартире, так как заболевание протекает в легкой форме. Несмотря на это, на следующий день мужчина вышел из дома, и его мать решила позвонить в полицию.

В настоящее время мужчину задержали и отправили в обсерватор. Отмечается также, что нарушившему режим самоизоляции жителю Москвы собираются выписать штраф.

17 апреля стало известно, что столичные полицейские остановили бездомного и выписали ему штраф в размере четырех тысяч рублей за то, что он якобы нарушил режим самоизоляции, не имея при этом постоянного жилья.

В начале апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов. Москвичи теперь заплатят четыре тысячи рублей, если вышли на улицу по неуважительной причине. В настоящее время можно пойти только на прогулку с собакой, причем не более 100 метров от дома, в магазин и за лекарствами.

По данным на 20 апреля, в Москве за сутки зарегистрированы 2026 инфицированных, общее число с начала пандемии превысило 26 тысяч. В России выявлено больше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 4268 зарегистрированы только за последние 24 часа.

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