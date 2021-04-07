Москвичка сходила к стоматологу и оказалась в реанимации

Жительница Москвы попала в городскую клиническую больницу имени Н.И. Пирогова с подозрением на перелом челюсти после похода в стоматологическую клинику. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

74-летняя Валентина Кузина планировала вставить себе новые имплантаты, но в ходе операции что-то пошло не так. Женщину госпитализировали, она оказалась в реанимации. Врачи поставили диагноз — двусторонний вывих нижней челюсти.

Как сейчас себя чувствует москвичка, не сообщается.

Ранее охранник московской медицинской клиники, уволенный за избиение одного из сотрудников, напал на бывшего начальника, попытавшись переоформить его автомобиль Porsche Panamera за 9 миллионов рублей на себя.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!