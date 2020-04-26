Москвичка сходила в магазин за шоколадкой и заразилась коронавирусом

Жительница Москвы исправно соблюдала режим самоизоляции, однако подхватила коронавирус. Как рассказала женщина в беседе с журналистами «Комсомольской правдой», это случилось после того, как она сходила в магазин за шоколадкой.

Москвичка рассказала, что также соблюдала все меры предосторожности — закупила маски, антибактериальные салфетки, резиновые перчатки, санитайзеры поставила в каждой комнате, перешла на удаленную работу. «Вечером жутко захотелось шоколадочку, и я решила дойти до соседнего магазина. На мне был тот же набор защиты, так что я была уверена, что обойдется», — поделилась она.

Женщина уверена, что коронавирус она подхватила именно в магазине, поскольку спустя некоторое время после этого у нее появился кашель. В магазине, уверяет москвичка, она соблюдала дистанцию. За все время она ни с кем не контактировала — живет одна с котом.

Сейчас москвичка находится в Коммунарке.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора. Режим не ограничивает права граждан на въезд в город и выезд из него.

За минувшие сутки в Москве выявлено 2971 случай заражения коронавирусом. Теперь число заболевших COVID-19 в столице составляет более 42 тысяч.

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