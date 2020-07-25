Москвичка собрала штрафов за нарушение ПДД на миллион рублей

Жительница Новой Москвы собрала штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на сумму более миллиона рублей. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает Telegram-канал «Московские новости».

По данным канала, женщина на автомобиле марки Mazda нарушила ПДД всего 1076 раз. Кроме того, ранее на нее было выписано 113 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).

Отмечается, что на 1077-й раз автоинспекторы приняли решение изъять автомобиль москвички и передать его приставам. В скором времени в судебном порядке будет принято решение о привлечении нарушительницы к ответственности.

8 июня сообщалось, что жительница Москвы получила штраф за нарушение режима самоизоляции и благодаря этому узнала об угоне своего Mercedes.

В мае она отдала свой автомобиль в сервис «Автокайзер», а в начале июня, проверяя почту, увидела штраф за езду по городу без пропуска. Женщина обратилась в полицию. Позднее выяснилось, что, как только клиентка сдала свою машину, ее взял себе замгендиректора сервиса.

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