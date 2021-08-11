Москвичка сообщила о «нападении» лесного животного в квартире

Жительница Тропарево-Никулино сфотографировала залезшую к ней в квартиру белку и опубликовала снимок в районной группе на Facebook.

«На нашу квартиру напали. Едва успела закрыть окно», — пошутила москвичка. Пользовательница сообщила, что живет на шестом этаже дома в полутора километрах от леса и к тому же в нем она никогда не видела белок.

Одна из комментаторов сообщила, что белки обустроили гнездо в доме ее матери на восьмом этаже. Автор поста отметила, что если животные дальше будут ее беспокоить, она установит в квартире сетку на окнах.

Нашелся юзер, вспомнивший, что белки однажды пробрались в квартиру его знакомого и устроили там погром и погрызли провода. «Этого я и боюсь», — обеспокоилась женщина.

Кто-то призвал не пугаться животных. «Что бояться? Это счастье! К плохим людям не придут», — заметила одна из пользовательниц. Ее поддержала другая женщина, отметив, что автору поста повезло.

Ранее жителей Царицыно напугало исхудавшее животное, похожее на лису. Его заметили напротив выхода из парка в районе Шипиловского проезда. Очевидцы сообщили, что лиса была очень истощена, странно двигалась и была «явно не в порядке».

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