Москвичка стала жертвой порношантажа

Москвичка пожаловалась на действия вымогателя, который требует деньги, угрожая выложить интимные фотографии соцсети TikTok. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, 50-летняя женщина познакомилась с 55-летним Христофером Виллиамсом в соцсети. Мужчина представился капитаном дальнего плавания, который также зарабатывает на криптовалюте.

Виллиамс предложил женщине завести кошелек для хранения биткоина, и та перечислила 120 тысяч рублей и еще 400 долларов. Затем мужчина по имени Оливер предложил москвичке внести еще тысячу долларов, чтобы начать торги.

После этого Виллиамс пригрозил женщине распространить в интернете фотографии, которые ему посылала женщина, если москвичка не заплатит ему.

В июле жительнице Москвы пришлось выкупать у похитителей мужа и его брата за полтора миллиона рублей. Мужчины перестали выходить на связь, но спустя какое-то время один из них позвонил жене и сообщил, что его с братом похитили и требуют выкуп.

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