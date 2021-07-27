Москвичка заплатила выкуп в полтора миллиона рублей за мужа
Жительнице Москвы пришлось выкупать у похитителей мужа и его брата за полтора миллиона рублей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По информации издания, 21 июля мужчины перестали выходить на связь, но спустя какое-то время один из них позвонил жене и сообщил, что его с братом похитили и требуют выкуп.
Встревоженная женщина перевела 500 тысяч рублей на банковскую карту мужа и еще миллион рублей собрала наличными. Эту сумму она передала некому мужчине при личной встрече возле ее офиса. Через несколько минут после передачи денег ей позвонил муж и сообщил, что его с братом отпустили.
На данный момент правоохранительные органы проводят проверку инцидента: следствию предстоит узнать, действительно ли это было похищение или же речь идет о вымогательстве.
Ранее мигранты похитили трех подростков и использовали рабский труд при строительстве сауны. Похищенным удалось сбежать и рассказать о произошедшем родителям, которые обратились в полицию.
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