Москвичка связывала пакетами и таскала за волосы приемных дочерей-близнецов

Симоновский суд Москвы отправил в СИЗО почти на полтора месяца Надежду Марголину: ее обвиняют в систематическом истязании двух приемных 10-летних дочерей-близнецов, сообщает ТАСС.

Срок меры пресечения избран в отношении Марголиной до 28 июля по части второй статьи 117 УК РФ («Истязание двух или более несовершеннолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии»). На время следствия женщину лишили родительских прав.

В конце мая некоторые СМИ сообщали, что сотрудники одного из сочинских отелей обнаружили в номере двух девочек-близнецов, которые были связаны пакетами и бинтами. Работники гостиницы обратились в правоохранительные органы, попросив разобраться в ситуации с детьми.

Сама Марголина заявила, что связать девочек было необходимо, поскольку у них наблюдались умственная отсталость и психические отклонения. Кроме того, дети якобы могли нанести себе увечья. При этом близнецы в разговоре с сотрудниками органов опеки признались, что приемная мать избивала их и таскала за волосы.

Ранее приемную мать 10 изъятых детей задержали по уголовному делу о неисполнении родительских обязанностей. Приемных детей из семьи Дель изъяли после того, как воспитатель детского сада заметил следы побоев у одного их них. Всего в семье 13 детей: восемь из них приемных, четверо усыновленных и один кровный.

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