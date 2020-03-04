Москвичка угрозами женила на себе иностранца и ограбила его. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Гражданин Индии Васу встретил 26-летнюю россиянку Полину Березовскую, которая увлекалась индийской культурой. 16 февраля она пригласила иностранца в московскую квартиру, где неизвестный мужчина, угрожая пистолетом, заставил его подписать документ о фиктивном браке с россиянкой и обязательстве инвестировать в ее бизнес пять миллионов рублей.

Помимо этого Березовская забрала у Васу документы, 30 тысяч рублей наличными и заставила его перевести на банковскую карту еще почти девять тысяч рублей. На ночь она заперла индийца в туалете, а на следующее утро привела его к нотариусу заверить подпись на документе. Когда все формальные процедуры были завершены, женщина пригрозила иностранцу бандитами, после чего отпустила его.

Спустя десять дней мужчина нашел переводчика и написал заявление в полицию.

В декабре москвичка отдала мошеннику 15 миллионов рублей за обещание жениться. Мужчина в переписке с женщиной рассказал ей, что он якобы является сыном обеспеченных родителей и занимает высокую должность. Мошенник предложил пострадавшей выйти за него замуж, однако попросил ее сначала представить доказательство своей состоятельности.

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