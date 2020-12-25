Москвичка усыновила страдающего редкой болезнью ребенка из Челябинска

Принявшая участие в телепередаче «Мужское и женское» в качестве эксперта москвичка Ирина Хвингия решила усыновить страдающего редкой болезнью ребенка из Челябинска после того, как узнала его историю. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, мать отказалась от Миши Волченкова сразу после рождения. Врачи диагностировали у него спинальную мышечную атрофию. Всю свою недолгую полуторагодовалую жизнь он провел в больнице, где не получал необходимого при его недуге дорогостоящего лекарства. Постепенно состояние ребенка ухудшалось: сейчас он не может говорить и даже сидеть. Журналисты обратили внимание на его историю полгода назад.

Хвингия узнала о мальчике на съемках передачи «Мужское и женское», в которой она участвовала в качестве эксперта. Москвичка призналась, что давно думала об усыновлении, и решила стать приемной мамой для Миши. Она отметила, что до сих пор выясняет, как так вышло, что он фактически не покидал больницу после раскрытия диагноза. «Есть сведения, по которым все всех предупреждали. Бездействовала опека. Есть сведения, по которым опека пыталась что-то сделать и ей не давали», — рассказала Ирина, подчеркнув, что до установления всех обстоятельств ей сложно комментировать сложившуюся ситуацию.

Женщина уже воспитывает двоих детей, один из них ровесник мальчика. В настоящий момент ребенок получает необходимое лекарство, стоимость одной дозы которого составляет два миллиона. «Если в Челябинске волонтеры жаловались на то, что приходится покупать вплоть до перчаток , то здесь у нас таких проблем нет. Больница обеспечивает питанием, необходимыми медикаментами», — добавила она.

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