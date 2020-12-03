Москвичка вакцинировалась от коронавируса и описала ощущения

В Москве девушка вакцинировалась от коронавируса и описала свои ощущения во время и после процедуры. Ее слова приводит издание «Взгляд» в четверг, 3 декабря.

«Как только появилась возможность точно вакцинироваться а не получить плацебо — я побежала в первых рядах. Подготовки к вакцинированию никакой не требовалось. Я разве что за несколько дней начала пить антигистаминный препарат, чтобы снизить возможность аллергической реакции», — рассказала она, объяснив, что прежде никогда не прививалась даже от гриппа, поскольку прививки вызывают у нее аллергическую реакцию в виде тяжелого бронхита.

Девушка рассказала, что процедура была простой и длилась примерно 40-45 минут. При этом перед вакцинацией необходимо было заполнить бланк согласия. Также медик померила пациентке давление и задала стандартные вопросы о хронических заболеваниях и аллергии. Врач рекомендовала не пить алкоголь в течение суток и не мочить место прививки.

Сама пациентка отмечает, что укол не почувствовала. «По дороге домой прислушивалась к себе, точно ничего не болит? Жабры не растут? Хвост не отваливается? Утром проснулась с легким разочарованием: какой-либо реакции, про которую писали в интернете, не было <...> Лишь вечером, спустя сутки, почувствовала ломоту в мышцах, было жарко, но холодно, температура поднялась до 37 градусов», — сообщила она.

Девушка заметила, что спустя день симптомы прошли, и лишь место укола болело, если к нему притронуться.

Ранее сообщалось, что жителям Москвы начали выдавать памятки с информацией о симптомах, которые могут возникнуть после вакцинации от коронавируса. Из методички следует, что каждый десятый человек, привитый препаратом «Спутник V», может почувствовать слабость или тошноту.

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