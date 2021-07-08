Москвичка выложила фотографию в сеть и спровоцировала «балконную битву»
Жительница Москвы опубликовала фотографию своего балкона в Facebook и спровоцировала «балконную битву» в комментариях. Снимок, вызвавший восхищение, появился в группе Airport/Sokol Da Neighborhood.
«Балкончик на районе. Красивого всем утра! И приятного завтрака!!!» — написала автор поста, приложив к нему фото накрытого стола, стоящего на балконе.
Пользователи отреагировали на снимок и принялись публиковать свои фотографии в комментариях, а также выражать восхищение. «Вам желаю доброго утра с соседского Щукинского балкончика», «Вот это я понимаю, люди любят жизнь! Класс», «Какие красивые балконы у нас на районе. Здорово», «Очень красиво!», «Прекрасная композиция!» — писали они.
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