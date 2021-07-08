Москвичка выложила фотографию в сеть и спровоцировала «балконную битву»

Пользователи отреагировали на снимок и принялись публиковать свои фотографии в комментариях, а также выражать восхищение. «Вам желаю доброго утра с соседского Щукинского балкончика», «Вот это я понимаю, люди любят жизнь! Класс», «Какие красивые балконы у нас на районе. Здорово», «Очень красиво!», «Прекрасная композиция!» — писали они.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал срок наступления пика жары в столице. По его словам, самая жаркая погода в Москве ожидается к началу следующей недели.

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