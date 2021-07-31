Москвичка забила тревогу из-за попытавшегося увести ее сына мужчины

Жительница Басманного района забила тревогу в сети из-за мужчины, пытавшегося увести ее сына с детской площадки, и попросила родителей быть бдительными. История была опубликована в районной группе в Facebook.

«На детской площадке в районе Басманный гулял мой ребенок Рома с няней. К Роме подошел какой-то мужик и предлагал ему с ним пойти (видимо, в это время няня была увлечена телефоном)», — написала женщина.

В какой-то момент няня заметила происходящее и вмешалась. Во дворе также появились дворники, и «странный мужчина» сбежал. Но, по словам автора поста, через некоторое время появился снова. «Будьте бдительны, родители, на всякий случай, а то поднимешь глаза от телефона — а ребенка нет. Я очень испугалась, конечно», — закончила свой рассказ женщина.

В комментариях жители района предлагали вызвать полицию, установить камеры наблюдения на всех детский площадках и поменять женщине няню. «Я бы на вашем месте срочно поменял няню»; «Нафиг такие няни», — написали пользователи. Также москвичи попросили дать описание мужчины, пытавшегося увести мальчика, но женщина не смогла этого сделать.

Ранее стало известно о двухлетнем мальчике, выпавшем с высоты восьмого этажа. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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