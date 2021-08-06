Москвичка засняла кражу велосипеда и получила укоры в слежке

Хозяйка велосипеда добавила, что квартира оснащена видеокамерой и процесс кражи удалось заснять. Местные жители посоветовали москвичке немедленно обратиться в полицию и предоставить записи с камеры. Также ей рекомендовали просмотреть объявления о продаже велосипедов на «Авито».

Один из подписчиков обратил внимание на служебную форму злоумышленника и посоветовал выяснить его личность в местной диспетчерской службе.

В то же время многие возмутились тем, что женщина хранила свои велосипеды на лестничной клетке. «А если все жильцы навалят свои велосипеды, сумки на колесиках, лыжи, самокаты в эти самые места общего пользования, тогда как быть и что получится?» — высказался участник группы.

Еще одна местная жительница подняла вопрос о законности установки видеокамеры рядом с квартирой. «Вы их можете устанавливать, если это не нарушает права других лиц, так что пока вас не поймали — это, наверное, хорошо, но просто так по закону нельзя установить камеру по своему желанию, хоть в колясочной, хоть в общем коридоре, так что аккуратнее, а то на вас тоже может кто-то написать заявление», — предупредила комментатор.

Ранее, в мае, сообщалось, что выходец из Великобритании обвинил супругу в пропаже часов и собак из квартиры в центре Москвы. Иностранец рассказал полицейским, что его 32-летняя жена из Чебоксар забрала двое часов швейцарского бренда Rolex, а также собак породы шпиц из квартиры на Никитском бульваре.

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