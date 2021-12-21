Москвичка заявила о насиловавшем ее дочь педофиле

В московскую полицию обратилась женщина и сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь подвергалась систематическому насилию со стороны неизвестного мужчины. Возраст девочки не уточняется. Об этом во вторник, 21 декабря, пишет РЕН ТВ.

По словам заявительницы, предполагаемый педофил неоднократно в извращенной форме насиловал ее ребенка, причем подобные действия совершались едва ли не каждый месяц на протяжении года — с 2017 по 2018.

Москвичка пояснила, что насильник пользовался в глазах ее дочери авторитетом взрослого человека, при этом использовал ее беззащитное состояние.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в одной из школ на западе Москвы врач, делавший детям прививки, заметил следы побоев на теле восьмилетней девочки. Позже выяснилось, что ребенка избивал и насиловал отец.