Москвички пожаловались на отказ в бесплатном проезде 8 Марта

Жительницы Москвы и Московской области, которым в честь Международного женского дня пообещали бесплатный проезд в общественном транспорте, пожаловались на невозможность воспользоваться данной привилегией. Об этом сообщает в Telegram-канале «Московские новости».

Одна из женщин рассказала, что на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» сотрудники утверждают, что не получали соответствующего распоряжения руководства, и отказываются пропускать бесплатно. «Московские новости» отмечают, что такая же ситуация наблюдается на станциях «Отрадное» и «Бабушкинская».

Как пишет издание «Подъем» в своем Telegram-канале, с такой же ситуацией пассажирки столкнулись на «Менделеевской». «Специального "праздничного" турникета я там не видела. Подошла сначала к одному турникету, но карта не сработала (так бывает), потом к другому. В итоге просто списалось 40 рублей, как обычно», — рассказала одна из москвичек, добавив, что об акции сотрудники подземки не сообщают, не упоминается о ней и по громкой связи.

В то же время в пресс-службе Московского метрополитена изданию «Подъем» рассказали, что бесплатным входом в честь 8 Марта уже воспользовались более 200 тысяч пассажирок. «Для наших любимых пассажирок на всех станциях мосметро есть отдельный открытый турникет. Он обозначен праздничным стикером. Чтобы воспользоваться подарком и пройти бесплатно, сразу следуйте к нему», — говорится в сообщении подземки в Twitter.

Акцию ранее анонсировал мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник объяснил, что о таком подарке к 8 Марта он договорился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

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