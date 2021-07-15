Москвичку избили и чуть не изнасиловали в собственной квартире

Спящую жительницу Москвы ограбили и чуть не изнасиловали, пробравшись в ее квартиру через окно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлию Иванову.

Ночью 15 июля подозреваемый через окно влез в квартиру на первом этаже в доме по улице Пржевальского, где напал на спящую москвичку, а затем попытался изнасиловать. Подчеркивается, что довести замысел подозреваемый не смог из-за активного сопротивления женщины.

По ее словам, сейчас подозреваемый 2000 года рождения уже задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений: «Покушение на изнасилование», «Иные действия сексуального характера с применением насилия», «Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия».

Ранее в июле суд арестовал обвиняемого в ограблении и сексуальном насилии над женщиной на территории Битцевского парка. Днем 27 июня 2021 года мужчина напал на 39-летнюю москвичку и избил ее, после чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и, похитив ее личные вещи, скрылся с места преступления.

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