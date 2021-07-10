Суд арестовал напавшего на москвичку в Битцевском парке

Суд в Москве арестовал обвиняемого в ограблении и сексуальном насилии над женщиной на территории Битцевского парка. Об этом сообщает агентство «Москва».

По информации следствия, днем 27 июня 2021 года мужчина напал на 39-летнюю москвичку и избил ее. «После чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и, похитив ее личные вещи, скрылся с места преступления», — заявили в Следственном комитете России по столице.

В результате действий следствия 40-летний мужчина, который, предположительно, совершил преступление, был установлен и задержан.

К мужчине предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный с применением насилия»).

В июне в центре Москвы напали на белорусского стендап-комика Идрака Мирзализаде, которого обвиняли в ксенофобии и русофобии после слов юмориста в программе «Разгоны». Он лишь отметил, что нападавшего «мотивировали денежным вознаграждением» в размере 50 тысяч рублей. Причиной избиения стали слова комика из программы.

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