Москвичку изнасиловали в собственной квартире

Жительницу северо-запада Москвы изнасиловали в собственной квартире: к ней в жилище обманным путем проник 23-летний молодой человек. Столичное управление Следственного комитета России уточняет на своем сайте, что его обвиняют сразу по двум статьям — «изнасилование» и «иные действия сексуального характера с применением насилия».

Злоумышленника уже задержали. На допросе он полностью признал свою вину.

Следствие намерено добиться ареста насильника.

Ранее другую женщину избил и попытался изнасиловать пролезший в окно квартиры злоумышленник. Пострадавшая активно сопротивлялась, поэтому преступник не смог довести дело до конца. 21-летнего подозреваемого задержали, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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