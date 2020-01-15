Москвичу пришел штраф за превышение скорости из-за машины на эвакуаторе

Жителю Москвы пришел штраф за превышение скорости, когда его машину вез эвакуатор. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские новости».

Судя по опубликованному снимку, это произошло на Дмитровском шоссе 4 января 2020 года. Указывается, что автомобиль двигался со скоростью 84 километра в час, однако в действительности он был обездвижен. Скорее всего, с такой скоростью двигался эвакуатор, а камеры видеонаблюдения запечатлели машину москвича по ошибке.

Другие подробности не сообщаются.

В октябре 2019 года сообщалось, что водитель в Москве 403 раза нарушил правила дорожного движения и получил штрафов в общей сложности на миллион рублей. Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, в городе зарегистрирован пока только один факт такого числа нарушений.

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