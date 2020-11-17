Москву начали засыпать искусственным снегом

В Москве на Крылатских холмах начали засыпать искусственный снег. Видео появилось в Telegram-канале «Москва 24».

«Зима уже близко! Особенно на Крылатских холмах. Там вовсю засыпают искусственный снег. Пора доставать лыжи!» — говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей в комментариях под новостью отметили, что это «снег без души».

В конце октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первый устойчивый снежный покров ложится, как правило, 28 ноября. Синоптик отметил, что зима в этом году придет в Москву как минимум на две-три недели позже.

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