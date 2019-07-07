Москву начнет заливать

В столице практически каждый день следующей недели ожидаются дожди, в том числе грозы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

В первые дни недели возможны грозы. В то же время ожидается потепление до 21-24 градусов, но со среды станет прохладнее — 17-20 градусов. 6 и 7 июля погода в Москве, как сообщали синоптики, достигла «холодного дна».

По данным «Фобоса», жара вернется в столичный регион не раньше середины июля.

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