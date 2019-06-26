Москву накроет кардинальная смена погоды

В столице кардинально, но плавно начнут меняться погодные условия. Об этом сообщается на портале Meteonovosti.

Как отмечают синоптики, в среду, 26 июня, температура воздуха еще будет близка к климатическим нормам июня, однако впоследствии температура начнет снижаться, и в течение нескольких дней будут идти дожди.

Так, в ближайшее время в городе ожидается до 23 градусов тепла и облачная с прояснениями погода. Западный ветер подует со скоростью до 10 метров в секунду, возможны кратковременные дожди. Геомагнитный фон будет спокойным с редкими периодами неустойчивости.

«В целом температурно-влажностный и кислородный режим такой погоды будет комфортным», — говорится в сообщении. В то же время специалисты отмечают, что колебания давления могут спровоцировать некоторое ухудшение самочувствия у гипертоников и гипотоников.

23 июня синоптики предупредили москвичей о мощном ультраполярном вторжении, которое ожидает столичный регион на этой неделе. Температурный фон резко понизится до климатических показателей сентября: ночью столбики термометров опустятся до плюс 5-10 градусов, днем будет около плюс 12-17 градусов. Однако после этого в город вернется тепло.

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