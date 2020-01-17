Погода в Москве вновь побила рекорд 95-летней давности

В Москве в пятницу, 17 января, воздух прогрелся до 4,3 градуса тепла: этот показатель превышает рекорд 1925 года, когда синоптики зафиксировали 4,2 градуса. Об этом рассказал ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В 13:00 было 4,3 градуса. Рекорд уже превышен», — заключила она, добавив, что точное значение рекорда будет известно вечером.

Накануне температура воздуха в столице также побила рекорд 1925 года. К 22:00 16 января синоптики зафиксировали на метеостанции ВДНХ 3,2 градуса тепла. До этого максимальная температура воздуха 16 января составляла 3,1 градуса тепла. Всего, по данным специалистов, с начала 2020 года средняя температура в Москве на 8,7 градуса превышает норму, а с начала календарной зимы — на 7,4 градуса.

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