Москву накроет мощный снегопад

В конце рабочей недели Москву и другие регионы Центрального федерального округа (ЦФО) накроет мощный снегопад. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили в Гидрометцентре России.

«В связи с перемещением активного циклона из западной Европы в центр Европейской территории России в ЦФО 25-26 декабря ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий», — уточнили синоптики.

Как ожидается, погода в столице начнет портиться днем в пятницу, 25 декабря. По прогнозу, в город придет метель, местами возможно образование снежных заносов и гололедицы. При этом порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. В общей сложности высота снежного покрова в Москве может вырасти на 10-25 сантиметров.

Ранее синоптики предсказали москвичам погоду на Новый год. Горожан призвали не ждать сильные морозы и обильный снегопад.

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