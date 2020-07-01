Москву накроют дождь и град

Дождь и град накроют Москву в среду, 1 июля. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС России.

В сообщении говорится, что непогода задержится в городе с 13:00 до конца суток. Помимо дождя и града ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 18-20 метров в секунду.

Ведомство советует в этот день отказаться от поездок на личном транспорте. Если автомобилем все же пришлось воспользоваться, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. При порывах ветра спасатели призывают укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Накануне, 30 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об опасном ультрафиолетовом излучении и призвал их оставаться в это время в безопасном месте. В то же время он заявил, что в малых количествах ультрафиолетовые ванны все же полезны.

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