Москвичей предупредили об опасном ультрафиолетовом излучении и призвали оставаться в это время в безопасном месте. Об этом во вторник, 30 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Москва 24».

«Ультрафиолетовые индексы велики: они от 6 до 8 прогнозируются в Москве. Это значит, что в полуденные часы лучше или находиться дома, или, если выходить, то соблюдать правила предосторожности», — отметил он.

Вильфанд посоветовал горожанам носить рубашку с длинным рукавом, шляпы широкими полями, а также не забывать использовать солнцезащитные крема и лосьоны. При этом он заявил, что в малых количествах ультрафиолетовые ванны все же полезны. «Если бы не было озона, который на 90 процентов поглощает ультрафиолет, жизнь на Земле была бы невозможна», — объяснил метеоролог.

Ранее 30 июня стало известно, что 1 июля в столичный регион вновь вернется аномально жаркая погода, которая задержится как минимум до 5 июля. «В Москве — небольшая передышка в понедельник и вторник, а в среду опять 25 градусов, и вот до конца недели будет 25-28 градусов, и даже в пятницу и в воскресенье прогнозируем до 30 градусов», — рассказал Вильфанд.

25 июня сообщалось, что в Москве зафиксировали повышенный индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс). Сейчас есть вероятность обжечься, так как солнце очень высокое и опасное.

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