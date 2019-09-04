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Москву накроют дожди с грозами

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Небольшой дождь ожидается в Москве и Подмосковье вечером в среду, 4 сентября. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Воздух прогреется до 22-24 градусов, местами возможна гроза.

Влияние атмосферного фронта циклона скажется и на погоде 5 сентября. В столичном регионе будет облачно с прояснениями и кратковременным дождем. При этом температура немного понизится и также возможна гроза.

По информации «Интерфакса», на среду и четверг синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее сообщалось, что первая неделя сентября отметится летней погодой. Так, по данным метеорологов, в пятницу, 6 сентября, температура в Москве повысится до 22 градусов тепла.

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