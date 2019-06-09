Москву накроют ливни

В столичном регионе в понедельник, 10 июня, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Согласно предварительной информации, в городе возможен ливень, местами грозы, а также град до 2-3 сантиметров. «Характер погоды будет штормовой», — добавил специалист.

В то же время, подчеркнул собеседник агентства, подобные явления несколько «освежат» атмосферу — в городе спадет жара. По прогнозу, температура может опуститься до 25 градусов.

На протяжении последней недели в Москве держится аномально жаркая погода. Воздух в городе раскаляется до 29-31 градуса, что примерно на восемь градусов выше нормы. 7 июня сообщалось, что почва в Москве местами нагрелась до 51,5 градуса.

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