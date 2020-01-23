Москву накроют три вида осадков в один день

В пятницу, 24 января, Москву накроют сразу три вида осадков: снег, мокрый снег и дождь. Об этом в четверг, 23 января, сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ситуация будет совершенно нестандартная. Утром будет холодно и будет идти снег, а затем, уже к середине дня, будет мокрый снег, а следом и дождь», — рассказал Вильфанд, отметив, что москвичи смогут «ощутить все прелести».

По его словам, подобная погода будет обусловлена приближением к столице теплого фронта. При этом, подчеркнул метеоролог, осадки будут не слишком интенсивными — каждого вида выпадет по одному миллиметру.

Ранее синоптики пообещали москвичам эпизод настоящей зимы в конце января. По прогнозу, к концу текущей недели в столицу придет похолодание, которое принесет снежные осадки.

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