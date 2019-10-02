Москву накроют волны многоцентрового циклона

Погода в столичном регионе в среду, 2 октября, будет находиться под влиянием многоцентрового циклона, а именно его холодного атмосферного фронта с волнами. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Различные участки атмосферного фронта (холодный или теплый) по-разному будут распространять небесную влагу», — указано в сообщении.

Согласно данным синоптиков, в городе ожидается облачная погода с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха установится на отметках в плюс 15-16 градусов, что несколько выше средних климатических значений. Ветер будет дуть юго-западный с порывами до 10 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление при этом останется пониженным, как и содержание кислорода, и составит около 741 миллиметра ртутного столба.

30 сентября сообщалось, что в столичном регионе на предстоящей неделе ожидается крайне неустойчивая погода. Согласно данным синоптиков, температура в городе будет постепенно повышаться с каждым днем, однако с пятницы, 4 октября, температура начнет понижаться.

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