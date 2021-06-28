Москву накрыл «суперливень» с грозой

В понедельник, 28 июня, Москву после продолжительной жары накрыл «суперливень» с грозой. Видео с погодным явлением опубликовали жители столицы в своих Instagram-аккаунтах.

Пользовательница marinaaleksandrovna1909 отметила, что из-за сильного дождя автомобили не едут, а «плывут по дороге». А arleyst понадеялся, что «града и сильного ветра не будет».

Telegram-канал «112» сообщил, что из-за непогоды в столице упали деревья и рекламные щиты. При этом у торгового центра в Щелково снесло крышу. Пострадавших нет.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что из-за перемещения с юго-запада активной фронтальной зоны до конца дня в столичном регионе ожидаются сильные дожди, грозы, порывы ветра могут достигать до 15-20 метров в секунду, а местами — до 21-26 метров в секунду. По его словам, «суперливень» принесет в столицу около 70 процентов месячной нормы осадков.

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