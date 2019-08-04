В Москву вернется лето

Летнее тепло вернется в столицу в середине следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его словам, в понедельник, 5 августа, ожидается еще осенняя погода, но уже вечером во вторник, 6 августа, температура воздуха начнет повышаться, а со среды, 7 августа, — вернется к климатической норме.

Согласно предварительному прогнозу, столбики термометров в городе поднимутся до плюс 22 градусов, а в последующие дни — четверг и пятницу, 8 и 9 августа, — до 23-24 градусов тепла. В то же время, отмечают синоптики, в регионе пройдут кратковременные дожди, а к выходным возможны ливни с грозами.

2 августа сообщалось, что июль текущего года стал самым холодным в Москве за прошедшие 100 лет. Вместе с тем за последние 140 лет июль 2019-го войдет лишь в число 20 самых холодных, отметили специалисты столичного метеобюро.

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