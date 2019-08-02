Москву наводнили тропические постельные клопы

В Москве резко выросла популяция тропических постельных клопов. Ежегодно их число увеличивается почти вдвое, сообщает «Московский комсомолец».

Как отмечает «Вечерняя Москва», жители столицы стали в разы чаще обращаться к дезинфекторам, причем насекомых обнаруживают не только в антисанитарных условиях. По словам специалистов, если хотя бы в одной квартире завелся клоп, существует большая вероятность, что вскоре вредители распространятся по всему дому, передвигаясь по стоякам и пролезая через паркет.

Заметить появление клопов в доме можно по укусам, которые появляются на теле после сна. Укусы могут вызывать зуд и раздражение кожи, однако то, что постельные клопы могут переносить опасные для человека инфекции, пока не доказано. «До сих пор ничего, кроме вируса гепатита B», — уточнил биолог Московского городского центра дезинфекции Роман Хряпин.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы заметили огромных оранжевых слизней. Горожан попросили ни в коем случае не трогать их голыми руками, так как слизни являются переносчиками различных паразитов, в том числе бычьего цепня.

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