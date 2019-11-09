Москву окутает туман

Облачная погода и туман ожидаются в Москве в первой половине субботы, 9 ноября. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на столичную погоду окажет влияние передняя часть обширного циклона, центр которого выходит на акватории Балтийского моря. «Во второй половине дня ожидаем усиление ветра, небольшие дожди», — сказал Леус, отметив, что скорость ветра будет достигать 5-10 метров в секунду.

Он добавил, что температура воздуха в Москве составит 4-6 градусов тепла, а в области — 2-7 градуса. Это на 3-4 градуса выше климатической нормы. Атмосферное давление так же превысит норму и поднимется до 754 миллиметров ртутного столба.

Ранее в ноябре синоптики дали прогноз на предстоящую зиму. Портал «Метеоновости» сообщил, в этот период времени средняя температура будет отклоняться от нормы более чем на четыре градуса.

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