Москву окутает туман

Москву вечером в среду, 25 декабря, окутает туман. Об этом горожан предупредили в столичном главке МЧС.

«Ожидается туман с видимостью 200-500 метров», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до 10:00 четверга, 26 декабря. МЧС призвало московских водителей избегать резких маневров на дорогах, снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а пешеходов — выбирать одежду со светоотражающими элементами.

Ранее синоптики пообещали, что в субботу, 28 декабря, в Москве выпадет снег. По прогнозам, за три дня, к 30 декабря, в городе образуется заметный снежный покров.

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