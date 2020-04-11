Москву продолжили благоустраивать вопреки запрету Собянина

На улицах Бабушкинского района Москвы заметили строителей, которые продолжили заниматься работами по благоустройству вопреки запрету мэра столицы Сергея Собянина. Об инциденте сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

На опубликованных изданием фотографиях, в частности, запечатлены рабочие, которые занимаются заменой бордюров вдоль проезжей части. При этом видно, что они не соблюдают установленную дистанцию в полтора метра, кроме того, ни на одном из них нет масок.

10 апреля Собянин объявил о введении новых ограничений в столице из-за распространения коронавируса. Одним из пунктов значится приостановка строительных и ремонтных работ, кроме строительства медицинских объектов и работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного и наземного общественного транспорта и аэропортов. Соответствующий документ приказа департамент ЖКХ мэрии Москвы разослал во все префектуры.

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